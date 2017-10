Catalogna, per Madrid Puigdemont non ha risposto

Per Madrid il presidente catalano Carles Puigdemont non ha risposto all'ultimatum scaduto alle 10 in cui gli si chiedeva di chiarire se la regione avesse dichiarato o meno l'indipendenza. Lo ha reso noto il ministro della Giustizia spagnolo Rafael Català. Puigdemont ha inviato al governo spagnolo una lettera nella quale si chiede di aprire un dialogo nei prossimi due mesi.