Catalogna, Pep Guardiola parla agli indipendentisti: "Voteremo anche senza il consenso di Madrid"

Catalogna, Guardiola: "Voteremo per lʼindipendenza anche senza Madrid" 1 di 12 Twitter Twitter Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 2 di 12 Twitter Twitter Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 3 di 12 Twitter Twitter Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 4 di 12 Twitter Twitter Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 5 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 6 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 7 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 8 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 9 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 10 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 11 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" 12 di 12 Ansa Ansa Catalogna, Guardiola: "Voteremo per l'indipendenza anche senza Madrid" leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non abbiamo altra via d'uscita" - "Siamo vittime di uno Stato che ci ha perseguito politicamente - ha proseguito l'ex allenatore del Barcellona -. Con un ministro degli interni che ha cercato di porre fine al nostro sistema sanitario. Conosciamo i tentativi di frenare il modello di scuola catalana e il blocco degli investimenti. Non abbiamo altra via d'uscita che votare".



Indipendentisti: "Non possono metterci tutti in carcere" - "Non ci sono abbastanza carceri in Spagna per rinchiudere tutti i catalani che vogliono partecipare al referendum" sull'indipendenza della Catalogna. Sono le parole gridate davanti a migliaia di sostenitori della secessione dai presidenti delle due grandi organizzazioni della società civile indipendentista Jordi Sanchez e Jordi Cuixart.



Il braccio di ferro con Madrid - Intanto il governo spagnolo ha dichiarato "illegale" il referendum e afferma che lo impedirà. "Non ci sono abbastanza giudici per trascinare un Paese intero davanti ai tribunali", ha aggiunto Sanchez, leader dell'Assemblea nazionale catalana. "Non abbiate paura, non cederemo" ha detto Cuixart, presidente dell'Omnium Cultural, "il referendum è irreversibile, nessuno può fermarlo".