Catalogna, Parlament accetta voto delegato Puigdemont

L'ufficio di presidenza del Parlament catalano ha accettato la richiesta dell'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont, ora in detenzione provvisoria in Germania, di poter delegare il proprio voto nelle sedute dell'assemblea. Questa facoltà, ammessa per i 9 leader catalani in carcere a Madrid, era stata vietata in gennaio per Puigdemont, allora libero in esilio in Belgio, dalla Corte costituzionale spagnola.