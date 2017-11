Catalogna, ordine d'arresto per Junqueras e sette ministri Govern

Il giudice dell'Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordinato l'arresto per l'ex vicepresidente della Generalitat di Catalogna, Oriol Junqueras, e per sette ex ministri del Govern. L'ex consigliere Santi Vila, dimessosi prima che la dichiarazione d'indipendenza fosse approvata dal Parlament, potrà invece evitare il carcere a fronte del pagamento di una cauzione di 50mila euro, come aveva chiesto la Procura.