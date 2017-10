Catalogna, oggi sciopero generale "contro la repressione" | Anche il calcio aderisce

In Catalogna, i lavoratori che aderiscono ai sindacati spagnoli Cgt, Iac, Intersindical Csc e Cos sciopereranno oggi per "lottare contro la repressione e per le libertà". Le quattro sigle hanno invitato tutta la cittadinanza ad aderire alla mobilitazione, indetta giovedì. All'appello hanno risposto anche gli altri sindacati della regione per mostrare un'immagine di unità di fronte alla repressione subita dai catalani in occasione del referendum.