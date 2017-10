Catalogna, nel pomeriggio decisione di Puigdemont su indipendenza

Ultime ore al cardiopalma prima di una scelta "storica" per la Catalogna, con gli occhi puntati su Carles Puigdemont, vicino alla proclamazione della Repubblica. Il presidente catalano è atteso per le 16 al Parlament dove dovrà annunciare la strada che la regione imboccherà: "Non perdiamo tempo con chi ha già deciso di distruggere il nostro autogoverno, andiamo avanti!", ha già preannunciato Puigdemont su Twitter nella serata di mercoledì.