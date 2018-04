Catalogna, migliaia in piazza a Barcellona dopo arresto Puigdemont

Migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona dopo l'arresto, avvenuto in Germania, dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Fermato dalla polizia tedesca vicino al confine con la Danimarca, Puigdemont è stato trasferito nella prigione di Neumunster. Le autorità tedesche hanno 60 giorni per decidere se estradarlo in Spagna, Paese che ha spiccato un mandato di arresto europeo per "ribellione" nei confronti dell'ex presidente catalano.