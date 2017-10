Catalogna, media: Puigdemont non parlerà al Senato di Madrid

Il presidente catalano Carles Puigdemont ha deciso che giovedì non parlerà, come previsto, davanti al Senato spagnolo. Lo hanno detto diversi media locali. La decisione è stata riferita ai capigruppo dal presidente del Parlamento Carmen Forcadell, la quale ha segnalato poi che la sessione dell'assemblea catalana sarà alle 16 e non alle 10, mentre le risoluzioni saranno votate venerdì.