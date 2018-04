Catalogna, media: Puidgemont valuta richiesta asilo in Germania

Secondo alcune fonti giudiziarie riportate dai media tedeschi, Carles Puigdemont starebbe considerando di chiedere asilo in Germania. "Se lo farà, la domanda sarà esaminata come qualsiasi altra dall'ufficio federale per la migrazione. Ma l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha la priorità su una procedura d'asilo", ha detto il portavoce del ministero degli Interni dello Schleswig-Holstein, lo Stato tedesco nel quale è detenuto Puigdemont.