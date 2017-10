Catalogna, martedì convocata concentrazione davanti Parlamento

L'Assemblea Nazionale Catalana (Anc), la principale organizzazione della società civile indipendentista, ha convocato una grande concentrazione davanti al Parlamento di Barcellona martedì alle 18 in concomitanza con il discorso del presidente della Catalogna Carles Puigdemont. Puigdemont dovrebbe pronunciare proprio martedì una dichiarazione di indipendenza, di cui non è chiara per ora la portata.