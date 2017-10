Catalogna, manifestanti Barcellona fanno appello alla Ue

In un appello rivolto all'Ue le decine di migliaia di manifestanti riuniti in Paseig de Gracia a Barcellona per denunciare il "colpo di Stato" del premier spagnolo Mariano Rajoy e la detenzione dei leader indipendentisti Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, hanno chiesto all'Unione di "aiutare la Catalogna, salvare la Spagna, salvare l'Europa". Un testo letto dal palco ha avvertito che "non è morta l'autonomia catalana, è morta la democrazia in Spagna".