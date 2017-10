Catalogna,Madrid:"Puigdemont può candidarsi, se non sarà in carcere"

Il presidente destituito della Catalogna, Carles Puigdemont, potrà "teoricamente" partecipare alle elezioni regionali del 21 dicembre, indette da Madrid, "se non si troverà in carcere". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Alfonso Dastis. Il futuro del leader degli indipendentisti è però legato alla decisione della procura spagnola che lunedì lo potrebbe incriminare per "ribellione" e spiccare il mandato d'arresto.