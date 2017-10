Catalogna, Madrid chiede l'attivazione dell'articolo 155

Madrid dà il via ufficialmente al commissariamento della Catalogna. La vicepremier spagnola Soraya Saenz de Santamaria ha infatti dichiarato al Senato che il governo chiede l'attivazione dell'articolo 155 contro Barcellona per "ristabilire l'esercizio dell'autogoverno catalano in un quadro costituzionale e tutelare l'interesse generale della Spagna".