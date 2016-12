Catalogna, listata a lutto la pagina Facebook degli Erasmus di Barcellona

E' listata a lutto la pagina Facebook di "Erasmus Student Network" di Barcellona: il fiocco nero è stato posto sull'immagine di copertina e su quella del profilo e in un post si racconta il tragico incidente di Tarragona, con un bilancio di 13 morti e 43 feriti. "Esprimiamo le più sincere condoglianze - scrivono gli amministratori del gruppo che conta oltre 5000 fan - e ci uniamo al dolore delle famiglie e degli amici delle vittime". In fondo al post, scritto in spagnolo e in inglese, i contatti per ricevere ulteriori informazioni sulla disgrazia (trips@esnbarcelona.org o +34900400012).