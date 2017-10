Catalogna, libertà vigilata per capo dei Mossos ma niente carcere

Il tribunale spagnolo ha deciso di non arrestare il capo dei Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, respingendo la richiesta avanzata dalla procura in relazione alle azioni della polizia catalana nel referendum del primo ottobre. Trapero, che era accusato di sedizione, sarà in libertà vigilata: per lui obbligo di firma ogni 15 giorni. Come ulteriore misura cautelare gli è stato ritirato il passaporto.