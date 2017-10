Catalogna: "L'unico dialogo con Madrid è sull'indipendenza"

Anche se non ha rivelato le intenzioni del presidente catalano, Junqueras, è stato chiaro sul fatto che l'indipendenza rimane per lui l'unica opzione possibile. L'offerta di dialogo presentata al governo spagnolo "deve avere come riferimento la costruzione della Repubblica e il nostro impegno per l'indipendenza", ha insistito a Barcellona durante un discorso presso la sede del partito della Sinistra Repubblicana di Catalogna (ERC), di cui è il Presidente. "Dobbiamo essere chiari sul fatto che il modo migliore per raggiungere la repubblica e l'indipendenza è quello di parlare con tutti, almeno con la comunità internazionale. Allo stesso tempo, abbiamo l'impegno inequivocabile e assoluta per adempiere al mandato del primo ottobre", ha aggiunto l'ex deputato europeo.