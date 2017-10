Catalogna, Juncker: "Rispetto le identità ma dico no ai separatismi"

Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker dichiara di essere "contro tutti i separatismi" e dice: "Non amo quello che si fa in Catalogna", pur rispettando l'espressione delle identità delle regioni. Ricordando il ruolo del Comitato Regioni Ue, precisa: "Tra 20-30 anni i grandi match economici non saranno più tra Paesi, ma tra regioni, che dobbiamo dotare di mezzi per far valere gli interessi economici", ma no all'indipendentismo.