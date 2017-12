Catalogna, in migliaia in piazza per liberazione detenuti politici

Migliaia di persone sono scese in piazza lunedì sera, al grido di "Llibertat", davanti ai municipi delle città catalane per chiedere la liberazione dei 4 "detenuti politici" ancora in carcere, il vicepresident Oriol Junqueras, l'ex ministro Joaquim Forn e i "due Jordi" Sanchez e Cuixart. Ai quattro leader catalani è stata infatti negata la libertà condizionale concessa, dietro cauzione di 100mila euro, a altri sei ex-ministri di Carles Puigdemont.