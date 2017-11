Catalogna, il legale di Puigdemont non nega l'ipotesi sulla richiesta di asilo politico

Carles Puigdemont per il momento non ha intenzione di chiedere l'asilo in Belgio: "Teniamo aperte tutte le opzioni e studiamo tutte le possibilità. Abbiamo tempo", ha dichiarato l'avvocato fiammingo del leader catalano destituito Paul Bekaert ad una radio belga. Bekaert, che in passato aveva richiesto invano l'asilo in Belgio per dei leader Baschi, ha però riconosciuto che sarà difficile per Puigdemont ottenere riparo nel Paese.