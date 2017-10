Catalogna, governo spagnolo: riunione sabato a Madrid per il 155

Il governo spagnolo ritiene che il presidente catalano Carles Puigdemont "non ha risposto" alle richieste di Madrid e andrà avanti nell'applicazione dell'art. 155. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo spagnolo Inigo Mendez de Vigo. Un Consiglio dei ministri straordinario sabato approverà l'attivazione del 155, che sarà sottoposta al voto del Senato, per "ristabilire l'ordine costituzionale in Catalogna".