Catalogna, Fmi: economia Spagna a rischio se tensioni continuano

Il Fondo monetario internazionale lancia l'allarme economia per la Spagna: se la crisi con Madrid perdurerà, i rischi sono seri. Secondo Andrea Shaechter, l'economista capomissione Fmi in Spagna, "le prospettive attuali per il Paese sono positive. Ma nel caso in cui si prolungassero, le tensioni politiche in Catalogna potrebbero minare la fiducia negli investimenti e nei consumi".