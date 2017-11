Catalogna, decine di migliaia di persone nelle piazze contro arresti

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza anche questa sera gridando "Llibertat!" in tutte le città della Catalogna per denunciare l'arresto di otto ministri del governo di Carles Puigdemont ed esigere la liberazione immediata dei "detenuti politici". Le due organizzazioni della società civile Anc e Omnium hanno convocato una grande manifestazione a Barcellona l'11 novembre.