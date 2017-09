Catalogna, Consulta: stop decreto su referendum indipendenza | Ma catalani approvano legge di "rottura" con Spagna

La Corte costituzionale spagnola , su richiesta del governo di Madrid, ha sospeso il decreto di convocazione del referendum di indipendenza del primo ottobre firmato dal presidente catalano Puigdemont. La Consulta, come ampiamente previsto, ha dichiarato ricevibili tutti i ricorsi presentati dall'esecutivo spagnolo contro le decisioni prese mercoledì dalla Catalogna . Nella notte il Parlamento ha approvato la legge di "rottura" con Spagna .

La Consulta ha avvertito personalmente il presidente e i ministri catalani, la presidenza del Parlamento di Barcellona, diversi alti funzionari e i 947 sindaci dei comuni della Catalogna - che dovranno fornire i seggi - di non partecipare alla organizzazione del referendum, pena sanzioni penali. Con il decreto di convocazione del referendum, i 12 giudici costituzionali spagnoli hanno sospeso anche la legge sul referendum approvata la notte scorsa dal parlamento catalano, la nomina dei cinque membri della commissione elettorale e le misure di organizzazione del voto decise dal 'governo' di Puigdemont. I 12 giudici hanno respinto la ricusazione nei loro confronti della presidente del parlamento catalano Carme Forcadell per "mancanza di imparzialità".



Il primo ministro Mariano Rajoy in precedenza aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso alla Corte, dichiarando la legge sul referendum incostituzionale.