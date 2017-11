Catalogna, confermato carcere per due leader indipendentisti

La Audiencia Nacional di Madrid (un tribunale speciale) ha confermato il carcere preventivo per i leader indipendentisti catalani Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche di Barcellona di fine settembre. Quattro magistrati hanno votato a favore, uno contro. Per il giudice dissidente l'arresto dei due era "non necessario, non idoneo e sproporzionato".