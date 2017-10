Catalogna, colpito da infarto durante sgombero seggio: è grave

Le forze di sicurezza stavano sgomberando il seggio, allestito per il referendum, in cui lui si trovava e, dopo la carica degli agenti, l'uomo si è sentito male per un infarto. Adesso è ricoverato in ospedale a Barcellona in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto in una scuola di Lleida, dove alcuni medici presenti gli hanno praticato tecniche di rianimazione, che non sono però bastate. E' poi intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale.