Puigdemont: "E' una vergogna per l'Europa avere prigionieri politici" - Dopo essere uscito dal carcere, il leader catalano ha dichiarato in tedesco: "Desidero ringraziarvi per l'aiuto e la solidarietà. Molte grazie!". Per poi proseguire in inglese: "Auspico l'immediato rilascio dei miei colleghi agli arresti in Spagna. E' una vergogna per l'Europa avere prigionieri politici". Puigdemont si trovava nella prigione di Neumunster dallo scorso 25 marzo, quando è stato arrestato dalla polizia tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo diffuso dalla Spagna. Dopo la decisione di dichiarare "inammissibile" la richiesta di estradizione sul reato di ribellione per "motivi giuridici", ora i giudici tedeschi devono valutare la richiesta di estradizione per il reato di malversazione, ovvero l'uso illecito di soldi pubblici.



Leader catalano invita al dialogo - "Il tempo del dialogo è arrivato, è il tempo di fare politica. Le autorità spagnole non hanno alcuna scusa per non intavolare un dialogo politico con i responsabili catalani allo scopo di trovare una soluzione politica alle nostre richieste", ha dichiarato l'indipendentista ai giornalisti fuori dal carcere.