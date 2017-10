Catalogna, Barcellona: "Si potrà votare in qualsiasi seggio"

Il portavoce del governo catalano, Jordi Turull, ha annunciato un cambio nella logistica del voto per il referendum, per permettere di votare in qualunque seggio della propria zona, non solo in quello di riferimento. Lo riferisce La Vanguardia. Con questa misura la Generalitat intende consentire di votare anche a chi troverà il proprio seggio chiuso dalla polizia.