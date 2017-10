Catalogna, Barcellona: "In atto una repressione franchista"

"Dai tempi del franchismo" non si vedeva una repressione e una "violenza di Stato" come quella esercitata oggi dalle forze spagnole "contro la democrazia" in Catalogna. Lo ha detto il portavoce del governo catalano, Jordi Turull, spiegando che nonostante la repressione della polizia spagnola, in Catalogna il 73% dei seggi è aperto e funziona normalmente.