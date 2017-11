Catalogna, annullata la dichiarazione d'indipendenza

La Corte costituzionale spagnola ha annullato la dichiarazione unilaterale di indipendenza approvata dal Parlamento catalano il 27 ottobre. La dichiarazione era già stata sospesa in via preventiva. Il plenum della Corte ha poi deciso di denunciare, per disobbedienza alle sue sentenze, la ex presidente del Parlamento regionale Carme Forcadell e due funzionari, Ana Simo e Josè Maria Espejo.