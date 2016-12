Castro:stop a TV e radio Usa a Cuba

In un messaggio TV in coincidenza del primo anniversario del disgelo con gli Usa, il presidente cubano Raul Castro ha chiesto a Washington di porre fine "alle trasmissioni di radio e tv illegali" diffuse nell'isola. Castro ha riconosciuto che "alcuni risultati" sono stati raggiunti con Washington, ma su alcune tematiche "essenziali" per l'Avana non ci sono stati progressi significativi.