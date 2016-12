E' stata inoltrata dalla procura di Roma, per via diplomatica, la rogatoria internazionale per chiedere all'Egitto la consegna degli atti relativi all'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . L'atto, inviato al ministero della Giustizia e al consolato italiano de Il Cairo, finirà al vaglio del procuratore generale della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Nabil Sadeq.

La nuova rogatoria, che segue al fallimento del summit dell'8 e 9 aprile a Roma tra i magistrati romani e quelli egiziani, contiene tre distinte richieste relative a testimonianze, i tabulati telefonici di 13 cittadini egiziani e la consegna dei dati di alcune celle telefoniche. Riguardo la consegna delle dichiarazioni testimoniali sono persone sentite dopo la scomparsa del ricercatore universitario, il 25 gennaio, ed il ritrovamento del cadavere il 3 febbraio successivo lungo la strada che collega Il Cairo ad Alessandria. Tra queste dichiarazioni anche quelle dei parenti dei componenti la presunta banda criminale uccisi in un conflitto a fuoco con la polizia egiziana.



I tabulati telefonici si riferiscono a 13 cittadini egiziani, tra i quali i cinque appartenenti alla banda criminale indicata in un primo momento come la responsabile dell'omicidio di Regeni. L'ultima richiesta è relativa alla consegna dei dati raccolti dalle celle telefoniche nella zona in cui scomparve Giulio ed il luogo in cui fu trovato privo di vita.