Caso Regeni, l'Egitto: "Un atto isolato, impegno totale per trovare la verità"

L'uccisione di Giulio Regeni è un atto isolato. Lo assicura il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukri , in un'intervista al quotidiano nazionale Al Shourouk, a cui spiega: "Bisogna valutare il caso in questo quadro, considerando la determinazione e l'impegno totale del governo egiziano e degli apparati di sicurezza a continuare gli sforzi per scoprire la verità e arrestare gli aggressori".

"La vicenda non è stata ancora chiarita - continua il ministro -. Lo Stato egiziano e gli apparati di sicurezza esercitano grandi sforzi per arrivare alla verità, nella totale cooperazione con gli investigatori italiani che si trovano in Egitto".



Shoukri esprime quindi "profondo rispetto per le preoccupazioni provocate da questo atto negli ambienti italiani ed europei" e aggiunge che contatti sono in corso tra gli alti responsabili dei due Paesi perché questa uccisione non causi una crisi tra loro.