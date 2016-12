Caso Regeni, Il Cairo consegna all'Italia i documenti personali del ricercatore italiano torturato e ucciso

I documenti del ricercatore universitario italiano sparito la sera del 25 gennaio e ritrovato cadavere una settimana dopo, erano stati trovati nell'abitazione della parente di uno degli uomini indicati in un primo momento dalla polizia egiziana appartenenti ad un presunto gruppo criminale, ucciso in un conflitto a fuoco, autore del sequestro di Giulio. Nel corso dell'incontro le parti "hanno discusso gli ultimi sviluppi investigativi ed hanno rinnovato l'impegno a continuare la loro proficua collaborazione nel comune intento di assicurare giustizia alla vittima".



A dicembre la procura egiziana incontrerà i familiari di Giulio Regeni - La procura generale egiziana è stata invitata a Roma a dicembre per un nuovo approfondimento degli sviluppi sul caso di Giulio Regeni. In quella occasione, oltre a un ulteriore scambio di documenti di indagini richiesti nell'ambito delle reciproche rogatorie ci sarà "il previsto incontro tra la famiglia Regeni" e la procura generale egiziana.