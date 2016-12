Caso Regeni, i docenti di Cambridge non rispondono ai pm italiani

I docenti della Cambridge University che seguivano Giulio Regeni nei suoi studi a Il Cairo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande di pm e investigatori italiani. L'interesse della delegazione di Roma in trasferta in Gran Bretagna, tramite rogatoria internazionale, era legato soprattutto al contenuto di alcune mail scambiate dal ricercatore friulano con i suoi professori per il lavoro che stava svolgendo in Egitto.