Caso Regeni: esteso di 15 giorni fermo consulente della famiglia

La procura della repubblica di Cairo est ha prolungato per altri 15 giorni il fermo del consulente della Famiglia Regeni, l'ingegner Ahmed Abdallah, amministratore della Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecfr). Secondo fonti giudiziarie "è avvenuto per manifestazione senza autorizzazione". Dieci le accuse contro Abdallah fra cui uso della forza per rovesciare il governo e diffusione di notizie false in grado di turbare la pubblica sicurezza.