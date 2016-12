Caso orologio-bomba, Ahmed: andrò da Obama alla Casa Bianca

Ahmed Mohamed, il ragazzino musulmano del Texas arrestato e poi rilasciato per aver portato a scuola un orologio fai da te che alla professoressa sembrava una bomba, ha detto sì all'invito di Barack Obama: andrà alla Casa Bianca. Lo ha rivelato lui stesso parlando ai giornalisti, aggiungendo: "Ho costruito l'orologio per sorprendere la mia insegnante, ma quando l'ho mostrato lei ha pensato che fosse una minaccia nei suoi confronti".

Appassionato di elettronica e ingegneria, dopo il liceo Ahmed vuole andare al Mit (Massachusetts Institute of Technology), ma nel frattempo ha spiegato che sta considerando di cambiare scuola a causa di quanto è accaduto.



Intanto, dovrà rimanere in vacanza forzata per tre giorni, dopo la sospensione ricevuta dai dirigenti scolastici. "Sono contento di essere parte del movimento", ha poi dichiarato il quattordicenne commentando il sostegno ricevuto da Obama, ma anche dalla candidata alle primarie democratiche Hillary Clinton e dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.