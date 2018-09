Caso Orban, Juncker: "L'Europa resti tollerante, non sarà mai una fortezza"

"Migranti, solidarietà: no a frontiere interne" - Il presidente della Commissione ha poi aggiunto che, sui migranti, "i nostri sforzi hanno portato a dei risultati con meno profughi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, tuttavia gli Stati membri non hanno ancora trovato un rapporto giusto fra la responsabilità dei singoli Paesi e la necessaria solidarietà, che deve essere dimostrata se vogliono mantenere lo spazio Schengen senza confini". "Resto contrario alle frontiere interne, laddove sono state create devono essere eliminate", ha sottolineato.



"Rafforzeremo la guardia costiera" - Juncker ha poi proposto "un rafforzamento della guardia costiera e di frontiera europee fino a 10mila unità da qui al 2020 e un'agenzia europea per l'asilo". E annunciato, inoltre, "nuove norme per la lotta alla propaganda terroristica", anche sul web.



"No al nazionalismo malsano, sì al patriottismo" - "Rispettiamo l'immagine dell'Ue. Vorrei che si dicesse no al nazionalismo malsano, sì al patriottismo illuminato", ha proseguito il presidente della Commissione Ue. "Il patriottismo è una virtù, il nazionalismo incontrollato è un veleno che schiaccia", ha aggiunto. "Io amo l'Europa e continuerò a farlo", ha detto.



"Serve una nuova alleanza tra Africa e Ue" - Juncker ha poi lanciato "una nuova alleanza tra Europa e Africa per investimenti sostenibili e occupazione". "Secondo le nostre previsioni - ha spiegato - questa alleanza contribuirebbe a creare fino a 10 milioni di posti di lavoro in Africa solo nei prossimi 5 anni". Inoltre occorre "trasformare i numerosi accordi commerciali tra l'Ue e l'Africa in un accordo intercontinentale di libero scambio".



Si vota sul copyright e sulle sanzioni a Orban - Il Parlamento europeo è riunito a Starsburgo per votare la direttiva sul copyright, che mira a fissare linee guida a livello Ue sulle regole per il diritto d'autore, e la possibile attivazione dell'art. 7 dei Trattati, norma che prevede sanzioni verso uno Stato membro nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani.