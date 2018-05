Caso Noura, Farnesina condanna pena di morte della giovane sudanese

La Farnesina, attraverso l'ambasciata a Khartoum, segue costantemente e con grande attenzione la vicenda di Noura Hussein, la giovane sudanese condannata a morte. "La pena capitale non trova giustificazione in nessuna circostanza", fa sapere in una nota il ministero degli Esteri. Noura Hussein è stata condannata alla pena capitale per aver ucciso il marito accusato di stupro.