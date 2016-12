Caso Nisman, archiviata denuncia

La Camera Federale di Cassazione argentina ha archiviato in via definitiva la denuncia presentata dal pm Alberto Nisman contro la presidente Cristina Fernandez de Kirchner a gennaio, pochi giorni prima di essere trovato morto nel suo appartamento in circostanze non chiare. Nisman aveva accusato Kirchner e altri politici di aver coperto gli iraniani imputati come responsabili dell'attentato a Buenos Aires nel 1994, dove morirono 85 persone.