Caso Marò, l'India conferma: ricevuta dall'Italia una proposta di soluzione

14:26 - La proposta inviata dall'Italia riguardante una soluzione consensuale della vicenda dei Fucilieri di Marina "è stata ricevuta ed è attualmente allo studio dei nostri esperti legali". Lo ha dichiarato a New Delhi il direttore generale del ministero degli Esteri per l'emisfero occidentale, Navtej Singh Sarna, rispondendo ad una domanda dell'Ansa circa la sorte dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

L'Italia non ha mai fornito particolari sulla proposta inviata all'India, ma il 18 dicembre il ministro degli Esteri Sushma Swaraj in una risposta scritta al Parlamento ne ammise l'esistenza. In quella occasione il ministro disse che essa "era all'esame del governo" senza fornire altri particolari.



Da allora non è emerso alcun nuovo elemento su un possibile dialogo fra Roma e New Delhi per trovare una soluzione al caso, mentre la Corte Suprema dovrebbe riprendere presto le udienze cominciate nel 2013.