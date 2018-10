Caso Kavanaugh, esulta Trump: "Notte storica, vittoria degli Usa"

"E' una notte storica. Sono qui con voi per festeggiare una grande vittoria per il nostro Paese: la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, esultando per l'approvazione da parte del Senato della nomina del giudice accusato di aggressione sessuale. "Kavanaugh difenderà i vostri diritti", ha aggiunto Trump, attaccando i democratici per la "loro vergognosa campagna per distruggere Kavanaugh".