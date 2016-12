Caso Ilaria Alpi, insabbiata la verità sulla morte: per l'ex ambasciatore il testimone era inaffidabile

4 aprile 2016 Caso Ilaria Alpi, insabbiata la verità sulla morte: per lʼex ambasciatore il testimone era inaffidabile Nelle carte desecretate della Commissione dʼinchiesta emergono nuove ombre sul processo che condannò Omar Hassan Hashi

Nuove ombre sul processo che condannò Omar Hassan Hashi per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. Il testimone autista della troupe che riconobbe Hashi era "una persona non affidabile e che farebbe qualsiasi cosa per sopravvivere". Lo afferma il diplomatico italiano Giuseppe Cassini che svolse gli accertamenti in Somalia.

Testimonianze pilotateLe parole dell'ex ambasciatore si riferiscono alla sua deposizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta, resa in seduta segreta, nell'ottobre del 2004, desecretata nei giorni scorsi e nella quale ribadiva il fatto che l'autista fosse inaffidabile poiché "è un bantu. La testimonianza di uno come lui è labile". Personalmente, affermava Cassini, "non gli darei un soldo bucato".



Altri depistaggi sulla ricerca della verità sulla morte della giornalista del Tg3 e del suo operatore si erano aperti già pochi giorni fa, quando il "supertestimone" Ahmed Ali Rage detto "Jelle" avrebbe confermato che la sua testimonianza "venne pilotata".