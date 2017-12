Caso Gerusalemme, proteste a Gaza: bruciate bandiere Usa

Nonostante l'ondata di maltempo, in diverse località della Striscia di Gaza e della Cisgiordania sono stati organizzati cortei di protesta contro la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele. A Gaza migliaia di persone si sono radunate nella piazza del milite ignoto per scandire slogan contro gli Stati Uniti. Inoltre, alcune bandiere americane sono state date alle fiamme.