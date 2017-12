Caso Gerusalemme, Israele scopre e distrugge tunnel di Hamas

Israele ha scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas che da Khan Younes, centro della Striscia di Gaza, si inoltrava per 200 metri in territorio ebraico. Secondo un portavoce militare, la galleria era dotata di "sistemi sofisticati" per permettere il passaggio verso Israele e attaccare soldati e popolazione. "Non cerchiamo un'escalation - ha aggiunto - ma dobbiamo difendere i nostri civili e non accetteremo violazioni della nostra sovranità".