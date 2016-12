Caso Garner, proteste a Manhattan: Apple "invasa" dai manifestanti

10:41 - Terza serata di proteste a New York contro il razzismo e la violenza della polizia, con migliaia di persone in strada che chiedono giustizia per Eric Garner e per tutti gli afroamericani vittime degli agenti. A Manhattan un gruppo di manifestanti è entrato all'interno del "cubo" della Apple sulla Fifth Avenue, a due passi dall'entrata sud del Central Park, e lo ha occupato, sorprendendo personale e clienti e causando l'interruzione dell'attività.

All'interno del famoso punto vendita della Casa di Cupertinoè stato quindi inscenato il cosiddetto 'die-in', con i manifestanti stesi in terra che si fingono morti. Questi ultimi sono poi usciti riunendosi al corteo lungo la Quinta Strada.



Un altro corteo si è messo in marcia da Rockfeller Plaza. Per molti dei manifestanti l'obiettivo è stato camminare fino a Brooklyn, dove e' in corso la veglia per un altro giovane afroamericano disarmato ucciso da un agente la settimana scorsa.