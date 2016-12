Caso Euribor,5 mandati d'arresto Ue

L'ufficio antifrode della Gran Bretagna ha ottenuto cinque mandati di arresto europei in relazione all'inchiesta sulla manipolazione del tasso Euribor. Nel mirino dell'Sfo, Serious Fraud Office, quattro banchieri tedeschi, ex dipendenti di Deutsche Bank, e un ex trader francese di Société générale. L'11 gennaio i cinque non si erano presentati all'udienza davanti alla corte londinese di Westminster.