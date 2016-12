Caso e-mail, Trump: "Impossibile Fbi non formuli accuse a Hillary"

"E' impossibile che l'Fbi non indichi accuse penali per Hillary Clinton. Quello che lei ha fatto è sbagliato". Parola di Donald Trump, sfidante della Clinton nella corsa alla Casa Bianca. La ex First lady sabato è stata ascoltata dagli agenti federali nell'ambito dell'inchiesta sull'indirizzo e-mail e il provider privati che utilizzò durante il suo mandato da segretario di Stato.