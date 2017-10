Caso Battisti, ministro Orlando apprezza mutata prospettiva Brasile

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha espresso apprezzamento per la dichiarazione del suo omologo brasiliano in merito al caso Cesare Battisti, ritenendolo un mutamento di prospettiva che è stato possibile grazie alla riapertura dei canali della cooperazione Italia-Brasile in materia di giustizia. Orlando auspica che la vicenda si evolva in maniera coerente con queste premesse.