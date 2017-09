Caso Battisti, l'Italia al Brasile: "Rivedere lo status rifugiato di politico"

Il governo italiano avrebbe chiesto a quello brasiliano di rivedere lo status di rifugiato politico in Brasile ottenuto nel 2010 da Cesare Battisti, ex terrorista membro dei Proletari armati per il comunismo condannato all'ergastolo in Italia. Lo riferiscono i media locali, sottolineando che l'istanza è stata trasmessa "in via confidenziale" e che avrebbe già ottenuto il consenso di due ministri del governo di Michel Temer.