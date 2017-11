Caso Battisti, Alfano: "Valutiamo se costituirci in giudizio"

Il governo "sta valutando l'ipotesi di costituirsi in giudizio" nel processo a carico di Cesare Battisti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, dopo il colloquio con il collega brasiliano Aloysio Nunes. "Per noi la questione è molto sentita per gli atroci crimini commessi e per l'assenza di pentimento da parte di Battisti. I tecnici stanno studiando le procedure necessarie per permetterci di dire la nostra", ha aggiunto il ministro.